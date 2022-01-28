"Сбер и компания "УГМК-Застройщик" (входит в группу УГМК) заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта "Шерегеш". Речь идет, в частности, о модернизации многофункциональных туристических районов "Гора Зеленая" и "Панорама". Общий объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта "Шерегеш" предусмотрен в размере 21,6 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по постановлению правительства РФ №141 от 09 февраля 2021 года), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами.

Соглашение подписано на пять лет с даты подписания обязывающих соглашений.

"Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком", — рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

"Шерегеш" является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноименного поселка в Кемеровской области.