"Объединением совместно с сотрудниками полиции был проведен мониторинг соблюдения объектами общепита режима повышенной готовности, в ходе которого были выявлены нарушения в пяти ресторанах: Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar. Сотрудники находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты", — сказал журналистам главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

Он добавил, что небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Не соблюдалась социальная дистанция, измерение температуры гостей в заведении не проводилось.

Ресторанам теперь грозят штрафы в размере 300 тыс. руб. Эта сумма может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, заведения могут закрыть на срок до 90 суток.