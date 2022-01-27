Цена последней сделки к этому моменту составила 77,69 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 77,3825-79,7425 руб./$1.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в четверг по данным на 19:00 мск снизился на 164,44 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 87,8794 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 86,635 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 86,25-89,455 руб./EUR1.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро после того, как МИД РФ сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной.