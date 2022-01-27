"В 2021 году мы обслужили 3,2 млн пассажиров. В текущем году мы планируем увеличение пассажиропотока до 3,5 млн", — говорится в сообщении.

Таким образом, в этом году показатель может увеличиться на 9,4%.

Отмечается, что в январе аэропорт возобновил авиасообщение с Курском, Магнитогорском, Саратовым, авиакомпании "Азимут" и UTair продолжат выполнять рейсы по своим региональным программам. Кроме того, с 3 марта UTair откроет полеты в столицу Башкирии.

"Аэропорт продолжит обслуживать полетную программу авиакомпании "Уральские авиалинии" в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Планируется открытие новых для нашего аэропорта направлений. Среди них, можно выделить рейсы в Анапу, Салехард и Иркутск", — отмечено в пресс-релизе.

Также в летнем расписании запланировано открытие рейса авиакомпании AZUR air в Бодрум.

Как сообщалось, аэропорт Минвод в 2021 году обслужил свыше 3,2 млн пассажиров — в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток увеличился на 28,4%.