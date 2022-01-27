"В марте запускается востребованное направление Курск- Воронеж. В пути следования — около 3 часов. Общая сеть пригородных маршрутов соединит Курскую, Белгородскую и Воронежскую области", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется создать сеть пригородных маршрутов, соединяющих станции с музеями Курской битвы, областные и районные центры. Дополнительные поезда будут ходить, преимущественно, в выходные дни.

Расстояние между Воронежем и Курском составляет более 220 км. В настоящее время между городами существует прямое автобусное сообщение, также доехать из Воронежа в Курск и обратно можно на проходящих пассажирских поездах.