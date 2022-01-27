С ходом реставрационных работ в четверг ознакомился глава региона Алексей Дюмин.

"Усадьба генерала Мирковича — одна из визитных карточек Одоевского района и важный культурный объект для всего региона. Она может стать еще одной точкой притяжения туристов", — отметил Дюмин.

Реставрация культурного объекта была проведена в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, открытие музея в усадьбе Мирковичей запланировано в апреле в рамках проекта "Императорский маршрут". Сейчас идет подготовка экспозиции, определены тематические блоки. На втором этаже расположится экспозиция "Служу Отечеству" об истории и традициях русского воинства, связанных с Тульской губернией.

В планах — развитие усадьбы как объекта не только культурного, но и рекреационного туризма. В частности, предполагается обустройство смотровой площадки, террасы, места отдыха у воды. Также планируется привлечь инвесторов для открытия ресторана в цокольном этаже со сводами, а также для создания небольшой гостиницы в здании бывшей людской.

Из регионального бюджета будут выделены средства на благоустройство территории усадьбы.

Как сообщалось, на территории усадьбы генерала Мирковича планируется создать культурно-туристический центр.

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию "Культурный центр "Усадьба генерала Мирковича", на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Ольга Троицкая-Миркович.

Генерал Александр Миркович — участник Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер. Умер в возрасте 94 лет. Его братом был Федор Миркович, генерал-губернатор Вильнюса в 1840-1850 годах.