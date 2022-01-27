Так, с 27 января по 10 февраля в ТРЦ будут закрыты детские игровые комнаты, залы, игротеки, а фуд-корты могут работать только на самовывоз и доставку.

Заполняемость помещений в местах показа кинофильмов, проведения выставок, спектаклей, представлений, спортивных мероприятий должна быть не более 50% от общей вместимости.

Кроме того, в этот период на входе в организации общепита, музеи, заповедники, театры, кинозалы, цирк, спортивные объекты посетителям измерят температуру. Люди с температурой выше 37,1 °C не должны допускаться в помещения.

Показать QR-код вакцинированного или переболевшего (с момента вакцинации или выздоровления должно пройти менее шести месяцев) необходимо будет при посещении музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов. Во всех объектах дезинфицируются помещения, поверхности и оборудование, говорится в сообщении.

Также запрещено проводить массовые мероприятия — публичные, любые развлекательные и досуговые мероприятия в ночных и караоке-клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых площадках.

Под запрет попали массовые деловые и образовательные мероприятия с участием более чем 20 человек (кроме дистанционных или с участием лиц, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее шести месяцев).

Невакцинированные жители старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением тех случаев, когда нужно обратиться в медучреждение, поехать на работу (если человека не перевели на дистант), сходить за продуктами в ближайший магазин, выгулять собаку или вынести мусор.

Беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано минимизировать контакты и посещение мест с массовым пребыванием людей.

Кроме того, в ТРЦ не допускаются несовершеннолетние без сопровождения родителей или законных представителей.

В облправительстве напомнили, что при заселении в гостиницы также понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее шести месяцев) или предоставить ПЦР-тест.

Запрещено допускать (оказывать услуги) посетителей без масок.

Работодатели обязаны обеспечить перевод не менее 30% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих на дистанционный режим работы.

При этом тульские власти рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников и обеспечить коллективный иммунитет против COVID-19 на уровне 80%.

Также предлагается освободить работников, проходящих вакцинацию, от работы на два дня с сохранением зарплаты; перевести на дистант сотрудников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации против COVID-19 (при отсутствии медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а также беременных женщин.

Работодателям предложено предусмотреть механизмы поощрения работников, прошедших вакцинацию против COVID-19.

По данным на 27 января, в Тульской области выявлено 525 новых случаев COVID-19, госпитализированы 79 человек. Выздоровели 195 человек, умерли — 11.