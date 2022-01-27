"В результате проверки 13-ти заведений общественного питания, нарушения выявлены в пяти. В период действия запрета работу продолжили кальян-бары на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О. Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что помимо работы в ночное время, эти заведения допустили другие нарушения.

"Посетители курили кальяны, сотрудники не носили СИЗ, отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, не было разметки, в заведения пускали посетителей без уникального QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отношении нарушителей сейчас возбуждаются административные производства, которые грозят штрафами до 300 тыс. рублей для на юридических лиц. В отношении 16-ти посетителей баров были составлены административные протоколы.

За последние трое суток проведено по три ночных и дневных рейда на территории 13 районов Петербурга, в том числе Адмиралтейского, Центрального, Невского, Приморского, Фрунзенского, Петроградского, Василеостровского.

В дневное время было проверено 70 магазинов, 11 точек общепита и 23 организации сферы услуг.

"Нарушения выявлены в шести объектах — в ряде случаев у них не было (предпринимательского — ИФ) QR-кода или СИЗов у персонала. В павильоне общепита на проспекте Художников отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, сведения о вакцинации сотрудников. В гипермаркете на Дунайском проспекте, помимо отсутствия журналов, не осуществлялась проверка QR-кодов посетителей, персонал и покупатели были без масок", — сообщили в городской администрации.

Дневные рейды проводят сотрудники комитета по контролю за имуществом, комитета по промышленной политике инновациям и торговле. В ночное время к инспекторам присоединяются сотрудники Роспотребнадзора, полиции, петербургского управления Следственного комитета РФ.

В среду организатор кампании против QR-кодов в Петербурге ресторатор Александр Коновалов сообщил, что ему выдали предупреждение прокуратуры после акции во вторник, когда он со своими сторонниками пытался попасть в опечатанные заведения на улице Рубинштейна.

Сотрудники полиции и Росгвардии взяли под охрану эти заведения после рейдов, которые прошли в ночь на субботу, 22 января. Были выявлены многочисленные нарушения антиковидных нарушений. Составлено более 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении посетителей и юрлиц. Приостановлена работа 20-ти заведений.

В связи с призывами к городским заведениям общественного питания работать вопреки установленным нормам — в ночное время и без требования у посетителей QR-кодов — возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Коновалова считают организатором так называемого "ресторанного сопротивления". Он выступает против системы QR-кодов, которые должны предъявлять посетители ресторанов, кафе, баров и клубов. Сейчас в "протестном" списке — более 170 предприятий.