"В 2,5 раза вырос турпоток за последние пять лет: на сегодня он составляет более 2 млн человек в год. На самом деле, это не так много. Для такого места как Новгородская область нам нужно вырасти минимум в 2-3 раза, чтобы говорить о том, что область достойно представлена на туристической карте России. Но динамика уже хорошая несмотря на пандемию и ограничения", — сказал он.

Кроме того, Никитин отметил, что туристы стали дольше останавливаться в регионе: среднее пребывание в регионе составляет около 3-4 дней.

Также помимо Великого Новгорода, туристы стали чаще посещать и ряд других туристических центров, в частности, Старую Руссу и Боровичи.

"Общий объем налогового оборота около 6 млрд, но это приблизительные данные, которые мы видим по банковской аналитике. Это не так много в налогах, но туризм мы и не рассматриваем как основной источник налоговых платежей, мы рассматриваем его как источник занятости и развития малого бизнеса", — заключил губернатор.

Как сообщалось, турпоток в Великом Новгороде за первое полугодие 2021 года на 41% превысил аналогичный показатель 2019 года. В частности, 54 гостиницы города приняли почти 200 тыс. человек, что примерно на 30% выше уровня прошлого года и на 8% больше, чем в 2019 году.

Больше всего туристов привлекали уникальные новгородские памятники Древней Руси.