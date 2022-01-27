"Туристические чартеры – это одна из наших мер по формированию удобных и доступных предложений для активного отдыха и семейных путешествий по стране, которые помогают нам открывать новые направления, особенно в отдаленные регионы", — сообщила на пресс-конференции в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что организованные туры на базе чартерных программ в регионы подойдут тем путешественникам, которые не хотят тратить много времени на организацию своих поездок и готовы довериться туроператору.

Как рассказал генеральный директор TUI Россия Тарас Демура, чартерная цепочка в Бурятию стартует 12 февраля на рейсах "Уральских авиалиний". Вылеты в Улан-Удэ будут осуществляться еженедельно по субботам. Предполагается, что программа продлится до конца марта.

"В Бурятии мы традиционно будем предлагать пакетные туры с перелетом, проживанием, трансфером и экскурсиями. Стоимость такого турпакета начинается от 38 тыс. рублей с человека", — уточнил он.

Первый чартерный рейс в Мурманскую область авиакомпанией "Ямал" стартует 18 февраля. Полеты будут выполняться раз в пять дней до середины марта. Стоимость туров начинается от 30 тыс. рублей на человека.

"В прошлом году мы возили туристов на новогодние праздники и получили много восторженных отзывов. В этот раз мы немного сдвинули сроки на февраль-март, когда световой день стремительно прибывает, больше солнечных дней, но в то же время сохраняется шанс поохотиться за северным сиянием", — сказал Демура.

Как отметил гендиректор TUI Россия, первые чартерные рейсы AZUR air на Сахалин полетят 25 февраля, также рейсы будут выполняться в марте. Вылеты из Москвы будут осуществляться по пятницам, прилеты в субботу. Стоимость тура – от 42 тыс. рублей на человека.

"У нас есть разноплановые программы для путешествий на Сахалин, в том числе для любителей лыж и сноубордов. Для всех, кто полетит на Сахалин ради катания, мы сформировали турпакет Ski Сахалин, который включает ски-пасс на 5 дней на горнолыжный курорт "Горный воздух". Есть экскурсионные программы в форматах "Стандарт", "Лайт" и "Макси", которые отличаются количеством экскурсий", — рассказал Демура.

По его словам, благодаря принятию правовой базы по субсидированию чартеров по России туркомпания TUI Россия смогла существенно расширить географию полетов.

"В настоящее время, если не считать Сочи и Анапу, мы сотрудничаем с семью регионами – с Бурятией, Мурманской, Сахалинской, Кемеровской областями и Шерегешем, Татарстаном, республикой Карелия и Тюменской областью. В настоящее время мы уже прорабатываем с партнерами чартерные программы по России на весенне-летний сезон. Есть решение о продолжении программ в Тюмень, Казань и Карелию на весну, эти программы будут готовы уже в феврале. Будем летать летом в Бурятию на Байкал и на Сахалин. Прорабатываем возможность постановки чартеров и в другие регионы", — заключил Демура.

Глава TUI напомнил, что благодаря субсидиям Ростуризма в размере половины стоимости фрахта самолета цена таких пакетов, включающих перелет, размещение и экскурсии, получается в 2-2,5 раза дешевле, чем если покупать отдельно билеты на регулярные рейсы и отель.