"В Свердловской области изменен срок, касающийся режима допуска жителей в организации общественного питания. До 3 февраля продлен срок, в течение которого организации могут работать в ночное время", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ночная работа заведений общепита в регионе будет запрещена с 28 января.

Планировалось, что исключения составят обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций, а также точек общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.