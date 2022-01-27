"Туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики области. В эти новогодние праздники у нас отдохнуло на 56% больше туристов, чем в 2021 году, 75 тыс. А в целом по показателям 2021 года мы побили рекорд допандемийного уровня. В прошлом году 450 тыс. туристов посетили Мурманскую область. Это для нас большое достижение, большой показатель, потому что увеличение потока туристов тянет за собой инвестиции в инфраструктуру, места размещения и очень активно сейчас развивается бренд "Арктическая кухня", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной запуску чартерной программы туроператора TUI Россия из Москвы в Мурманск.

По словам губернатора, 29 ресторанов области взяли бренд на вооружение и предлагают блюда арктической кухни гостям и местным жителям.

"И увеличивают объем своих доходов – мы подвели итоги с рестораторами: те, кто предлагает бренд "Арктическая кухня", у них на 20% выросла выручка несмотря на ограничения, связанные с пандемией", — подчеркнул Чибис.

Он добавил, что регион активно развивает горнолыжные курорты, которые расположены в 7 муниципалитетах, общая протяженность трасс составляет 65 км. По словам Чибиса, благодаря федеральной поддержке на главном курорте, Хибины, была построена система искусственного оснежения, благодаря которой он сможет в этом году работать до конца мая.

"Северное сияние в этом году бьет все рекорды – то, как часто его видно. Даже в самом Мурманске, несмотря на свет, через день его видно, и мы тоже сделали современную, еще более яркую иллюминацию Мурманска, его центра, и это привлекает большое количество туристов. И даже над проспектом Ленина, центральной улицей. Все, что касается экологического туризма, экопарков, оленей, хасок, снегоходных туров, также доступно туристам", — добавил Чибис.

Туроператор TUI Россия 18 февраля запускает чартерную программу в Мурманскую область при поддержке Ростуризма. Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании Тарас Демура, рейсы будет выполнять авиакомпания "Ямал". Стоимость туров с перелетом чартерными рейсами начинается от 30 тыс. рублей. Программа продлится до середины марта.