"Минувший ночью наш трубкозуб Терри попытался совершить побег из зимнего вольера, а затем — и из зоопарка. Попав в летний вольер, он начал копать подземный лаз. И только бдительность охраны и сотрудников зоопарка позволила нам прервать и предотвратить этот возможный побег",- сказала Соколова.

По ее словам, для этого сотрудникам пришлось поработать не только лопатами, но и выманивать трубкозубы из лаза вкусняшками в виде мучных червей. И делать им пришлось это довольно быстро, чтобы редкое животное не замерзло и не простудилось.

"Есть смелое предположение, что наш Терри, рожденный от семейной пары из Екатеринбурга, попытался сбежать и воссоединиться со своей семьей. Увы. Ему придется радовать посетителей нашего зоопарка, которому очень повезло, когда в его коллекции появилось столь редкое для России млекопитающее",- пошутила Соколова.

Она отметила, что в настоящее время в четырех зоопарках России проживают лишь семь трубкозубов.

Трубкозуб — млекопитающее среднего размера, внешне напоминающее свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Своё название получил из-за своеобразного строения коренных зубов, которые состоят из сросшихся дентиновых трубочек, лишены эмали и корней и постоянно растут.

Это скрытное, малозаметное животное активно только ночью. Даже в твёрдом, сухом грунте он быстро роет норы своими сильными передними лапами; в мягком выкапывает ямы быстрее, чем несколько человек с лопатами. Яму глубиной 1 м выкапывает менее чем за 5 минут. Обычная нора трубкозуба имеет вид хода 2-3 м длиной; гнездовая глубже и длиннее, до 13 м, с несколькими выходами и заканчивается просторной камерой.