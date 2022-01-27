"Мы, несмотря на рост ковида, никаких ограничений на прием не вводим и не будем вводить, вне зависимости от того, какой бы рост ни был. Чартер прилетает раз в неделю, помимо него у нас 2-3 самолета в день прилетает из Москвы. И мы это сообщение не останавливаем. Мы понимаем, что чартеры не дают существенной нагрузки на систему здравоохранения и рисков. И мы не планируем вводить ограничения для прибывающих туристов", — сказал он во время пресс-конференции.

Как отметил Цыденов, 12 февраля будет запущена очередная чартерная программа в Бурятию из Москвы туроператора TUI Россия. Рейсы будут выполняться до конца марта еженедельно по субботам.

"У нас уже четвертая чартерная программа в Бурятию. По предыдущим программам в совокупности регион посетило 5 тыс. туристов. Причем количество туристов у нас сейчас ограничивается только количеством мест размещения: желающих больше, но мы не можем больше принять", — пояснил он.

Глава республики добавил, что рост турпотока повлиял на инвестиционную привлекательность региона и в ближайшем будущем ожидается увеличение числа мест размещения для путешественников.

В понедельник Бурятия ужесточила антиковидные ограничения в регионе. Так, до 14 февраля приостановлена работа банкетных залов и ночных клубов, запрещено проведение свадеб, фуршетов и других мероприятий, в том числе на турбазах. Заведения общепита работают до 23:00.

Закрыты детские развлекательные центры и комнаты, приостановлены занятия физкультурой и спортом в спортивных объектах.