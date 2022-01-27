"До 20 февраля на территории края продлен мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций, или при получении ряда услуг наличия сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста", — говорится в сообщении.

С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

23 декабря 2021 года Владимиров подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Затем действие моратория продлили до 1 февраля.

Всего с начала пандемии на Ставрополье выявили 138,5 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 121,6 тыс. пациентов, умерли более 6,4 тыс. человек.