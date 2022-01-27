"Ко Дню города этот вокзал собираемся открыть. Там будет работать как прогулочный флот, так и круизный", — сказал Митяев на "круглом столе" в Мосгордуме, посвященном развитию речного транспорта в столице.

По словам представителя ведомства, вокзал интегрируют в систему новых пассажирских маршрутов на электрической тяге. Также объект будет связан с метро и парком развлечений "Остров мечты".

Архитектуру здания сохранят, при этом при реконструкции используют современные материалы. Кроме того, вдоль набережной у вокзала планируют обустроить прогулочную зону с велосипедными дорожками.

Южный речной вокзал расположен в районе Нагатинского затона, это самый крупный речной порт в Москве. Здание вокзала построено в 1980-х годов из железобетонных конструкций. Реконструкция сооружения началась в 2021 году.

Ранее в Москве отреставрировали Северный речной вокзал.

День города в российской столице отмечают в сентябре.