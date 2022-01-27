"Так совпало, что новогодние праздники попали именно на нижнее плато, когда безопасность была максимальной. То же произошло в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода. И в юбилей Нижнего Новгорода, и в новогодние праздники, хоть большое число людей прибывало в город, все-таки поправка на эпиднарушения была. Были нарушения, эти нарушения фиксировал Роспотребнадзор. Но, в целом, за ситуацией следили и не давали допустить, чтобы она развивалась по какому-то неуправляемому сценарию", — сказал министр в аудиоинтервью, размещенном в группе "Развитие Нижегородской области" в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в России подъем заболеваемости и гриппом, и коронавирусом начинается несколько позже, чем в мире, и дата пятой волны в регионе была спрогнозирована еще в ноябре прошлого года.

"Давайте посмотрит соседние субъекты, которые нас окружают (...) Везде идет рост. У них не было "Новогодней столицы", у них не было такого масштабного празднования Дня города. (...) Вся Россия сегодня поднимается на пятую волну. Это произошло аккурат полтора месяца назад во всем мире. Поэтому мы заложники этого процесса", — добавил Мелик-Гусейнов.

По его словам, нужно привыкнуть к проведению мероприятий в условиях сложной эпидобстановки.

"На вопрос "проводить" или "не проводить", да, конечно, проводить. Мы что, должны исключить вообще любую жизнь из нашего повседневного общения? Нет. Мы должны привыкнуть управлять процессом, должны оберегать себя в первую очередь, какие-то требования выполнять. Но жизнь-то продолжается. Жить людям надо", — отметил Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что несколько десятков тысяч гостей посетили Нижегородскую область с начала этой зимы, в том числе из-за проводившегося в областном центре фестиваля "Новогодняя столица России — 2022". По предварительной оценке, с 1 декабря по 9 января туристско-экскурсионный поток в Нижегородской области составил более 250 тыс. человек. При этом только в новогодние праздники регион посетило около 120 тыс. человек. Номерной фонд в городе был заполнен на 100%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, после 10 января в Нижегородской области растет заболеваемость COVID-19. К четвергу в регионе выявлено 1445 случаев.