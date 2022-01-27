В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска.

"Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", — цитирует BBC слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации, и появилось больше понимания относительно того, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.

Однако в некоторых магазинах сообщили, что будут продолжать просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.