"В экспозиции будет представлено более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших во французском Шамони в 1924 году. Выставка приурочена к открытию 4 февраля зимних Олимпиады и Параолимпиады в Пекине, а также к восьмой годовщине игр в Сочи", — сообщает пресс-служба курорта.

В сообщении говорится, что экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Он также известен своим вкладом в олимпийское движение как вдохновитель создания и инвестор горного курорта "Роза Хутор", где проходили зимняя Олимпиада Сочи-2014 соревнования зимних Игр Сочи-2014.

В церемонии открытия выставки примут участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ), академик РАО Лев Белоусов, генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, двухкратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Выставка продлится до 31 марта.