В сравнении с 2020 годом, когда авиасообщение было ограничено из-за COVID-19 еще более существенно, чем сейчас, показатель вырос на 43%.

В декабре прошлого года "Внуково" обслужило 1,38 млн человек (-17% к 2019 г., +26% к 2020 г.)

"Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди иностранных — Turkish Airlines, Uzbekistan Airways.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в 2021 году составил 30,6 млн человек: это на 38% меньше, чем в 2019 году, и на 57% больше относительно 2020 года. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Домодедово" обслужил 25 млн человек, что на 12% меньше результата 2019 года и на 53% больше, чем в 2020 году.