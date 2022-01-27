Она напомнила, что сейчас российские туристы, с прививкой и без, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают еще два теста – на пятый и на восьмой день пребывания. Стоимость тестов в Великобритании может достигать 200-300 фунтов.

"Сейчас не только отменяется карантин, но еще и стоимость тестов снижена в четыре-пять раз. По словам туроператоров, это можно рассматривать практически как снятие ограничений. Как только эта информация распространилась, они сразу почувствовали повышенный интерес к Великобритании: обращаются и агенты, и туристы, интересуются экскурсионными турами, обучением, визовой поддержкой", — рассказала Тюрина.

По словам эксперта, поехать на обучение в страну можно было и раньше, но из-за ограничений оформление поездки было гораздо сложнее.

"Британия формально давно открыта для россиян, но всегда нужно было проходить карантин различной продолжительности. Поэтому решались на поездки только те, у кого там родственники или бизнес. Сейчас поехать станет проще, поэтому туроператоры планируют отправить в страну и новых туристов, и тех, кто купил туры до 31 марта 2020 года и не смог поехать из-за пандемии", — рассказала Тюрина.

К майским праздникам, по ее словам, туркомпании ожидают возрождения и группового туризма. Сейчас групповые туры получатся слишком дорогими из-за стоимости авиабилетов – на направлении летают только "Аэрофлот" и British Airways, причем пока частоту рейсов они увеличивать не планируют.

"В будущем спрос на туры в Великобританию во многом будет зависеть от того, будет ли расширено число рейсов и, соответственно, снизится ли стоимость перевозки", — подчеркнула Тюрина.