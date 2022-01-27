"Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом ковид-статуса человека, а не ситуации в регионе, откуда турист приезжает. Исключение составят те страны, где уровень заболеваемости коронавирусом очень высокий. С 1 февраля 2022 года статус вакцинации, тестирование или справка о выздоровлении путешественника от COVID-19, подтвержденные цифровым сертификатом ЕС, должны стать ключевым определяющим фактором", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЕС, персональный подход позволит существенно упростить применяемые правила, а также будет понятным и предсказуемым для путешественников.

Цифровой сертификат ЕС можно получить тем, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или получившим бустерную дозу такой вакцины. Документ могут получить те, кто переболел COVID-19 и с даты первого положительного теста прошло не более 180 дней, а также туристы, у которых есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки или экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 24 часа.

Как сообщают пресс-служба совета, путешественники, получившие ковид-сертификаты, не будут подвергаться каким-либо другим ограничениям на путешествия. Те, у кого нет документа, должны пройти тест на коронавирус за 24 часа перед или в течение дня после прибытия. Путешественники с особо важными функциями и потребностями, пригородные пассажиры и дети до 12 лет освобождены от этого требования.

"Рекомендация совета не является юридически обязательным документом. Власти государств-членов ЕС несут ответственность за реализацию содержания рекомендации", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Совет ЕС предложил изменить существующую процедуру введения экстренных ограничений в странах при появлении нового штамма коронавируса. Как считают в ведомстве, для предотвращения распространения инфекции нужно применять скоординированный подход.

Что касается списков стран, которые оценивают риски заражения COVID-19, то теперь для их формирования будут учитываться темпы вакцинации.