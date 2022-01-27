"К сожалению, медики продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Наши санатории не остаются в стороне. И в крае впервые разработали постковидные программы для детей. Они призваны создать благоприятную почву для восстановления растущего организма", — приводятся в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Марии Золотухиной.

Отмечается, что самые распространенные жалобы после перенесенной коронавирусной инфекции на перевозбуждение центральной нервной системы ребенка.

В таком случае для восстановления организма будут эффективны йодобромные ванны, грязелечение, ингаляции и питьевое водолечение. Комплекс процедур помогает нормализовать у детей качество сна, восстановить внимание и память.

"Для каждого ребенка программа лечения подбирается индивидуально в зависимости от общего состояния организма и сопутствующих заболеваний", — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для взрослых первые программы постковидного восстановления на Кубани запустили еще в 2020 году. С начала пандемии оздоровительными программами после COVID-19 воспользовалось более 20 тыс. человек со всей России.