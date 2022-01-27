"В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров", — сказала Сергунина, ее слова привели на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении отмечается, что речь идет о зданиях Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол "Жар-птица", Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра "Практика", "Хора солистов".

Так, в Московском государственном театре эстрады, расположенном в Доме на набережной, планируют воссоздать историческую планировку и интерьеры. Параллельно с этим обновят инженерные системы, сценическое оборудование и инфраструктуру для зрителей.

Вице-мэр добавила, что за последние десять лет в Москве построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 80 зданий 34 театров.