"Территория Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае будет увеличена на 41,3 тыс. га за счёт присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь общая площадь заповедника составит более 82,8 тыс. га.

В частности, в новые границы заповедника "Тигирекский" войдут труднодоступные участки тайги, расположенные в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края.

"Это позволит объединить разобщённые участки заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия (Ханхаринские пещеры, остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века)", — отмечает пресс-служба.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт.

Тигирекский заповедник был образован в 1999 году для сохранения уникальной природы Западного Алтая.