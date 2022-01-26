Курс доллара составил 79,945 руб./$1 в 19:03 мск, что на 1,3125 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 80 руб./$1. Евро стоил 90,2175 руб./EUR1, подорожав на 1,4175 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,36 рубля — до 84,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно усилил падение к доллару и евро на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

При этом официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 января, составляет 78,9437 руб./$1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,38%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 января, составляет 89,1511 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,25%.