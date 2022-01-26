"Победители будут объявлены на главной странице ArchDaily 17 февраля 2022 года. Проголосовать за парк Малевича можно до 9 февраля", — говорится в сообщении.

Всего на премию выдвинуто 4 500 работ в номинациях: дома, жилье, архитектура здравоохранения, промышленная архитектура, образовательная архитектура, спортивная архитектура, культурная архитектура, гостиничная архитектура, офисы, архитектура интерьеров, коммерческая архитектура, общественная и ландшафтная архитектура. В финал выйдут пять работ.

Парк Малевича открылся в 2020 году рядом с Барвихой и Немчиновкой. Площадь парка составляет 366,5 га. В архитектуре использованы геометрические формы: квадрат, круг, треугольник и зеркальные поверхности.

Функциональными зонами парка стали спортивный кластер с волейбольными площадки, футбольными полями, теннисными кортами и трибунами. Зоны были распределены так, чтобы сохранить зеленые массивы и существующий ландшафт.