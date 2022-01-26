"У нас крайне высокий уровень распространения вируса. По нашим оценкам, действующие меры должны оставаться в силе еще на две недели", — заявила министр по социальным делам Швеции Лена Халленгрен.

"Если ситуация позволит, ограничения будут затем сняты", — добавила она.

За последнюю неделю в стране выявили 270 тыс. новых случаев заражения.

В настоящее время в Швеции бары, рестораны и кафе закрываются в 23:00, учреждения по возможности перевели сотрудников на удаленную работу, шведам предписано соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в соседней Дании наоборот рассматривают вариант отменить ограничения к 1 февраля. В случае одобрения этого решения парламентом ночные клубы могут вновь открыться, а в ресторанах смогут продавать алкоголь и после 22:00 местного времени, пассажиры смогут садиться в транспорт без санитарных защитных масок.

Несмотря на высокую контагиозность штамма "омикрон", на прошлой неделе похожие предложения звучали от властей Великобритании, Ирландии и Нидерландов.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в Швеции выявили 1,9 млн случае заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в мире.