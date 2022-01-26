"В ходе проверки (Соколиного двора) специалисты Россельхознадзора установили его полное соответствие требованиям к этому виду деятельности", — сообщает пресс-служба.

Эксперты проверили здоровье и условия содержания коршуна, ястребов, сов и других птиц.

"С 2022 года содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии не допускается", — уточнили в ведомстве.

Соколиный двор был создан в Новгородском кремле несколько лет назад. Посетители могут увидеть хищных птиц в клетках и во время имитации соколиной охоты.