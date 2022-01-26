"Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 26 января, утвердил изменения в действующие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Меры, перечисленные в подписанном постановлении, вступают в силу на период с 29 января и по 28 февраля включительно", — говорится в сообщении.

В частности, в данный период предприятия общепита могут быть заполнены только на 75% от вместимости. При этом в общих залах обслуживания, на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заполнены только 50% посадочных мест. В предприятиях общественного питания приостанавливается работа танцевальных залов и площадок. Наложен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий за исключением профессиональных, а также вводится ограничение на реализацию всех дополнительных образовательных программ. В этот период они будут доступны только в форме дистанционных и индивидуальных занятий.

Также вводится временный запрет на проведение выставок, а также зрелищно-развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Но при соблюдении существующих ограничений театральные коллективы смогут продолжить работу.

Перевод не менее 30% работников на дистанционную работу должны будут обеспечить госорганы управления, органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации.

На месяц приостановлено и оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи тем пациентам, которые нуждаются в проведении курсового и/или программного лечения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выявлено 1029 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Ростовской области губернатор Василий Голубев проанонсировал на заседании правительства региона в среду.