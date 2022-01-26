Заявление было подано во вторник. Сумма исковых требований составляет более 328 тыс. рублей.

Из картотеки арбитражных дел следует, что ФНС требовала признать мурманский океанариум банкротом в 2018 и 2021 годах в связи с задолженностью по обязательным платежам в бюджет в размере 607 тыс. рублей и 450 тыс. рублей соответственно. В обоих случаях производство по делу было прекращено после частичного или полного погашения задолженности перед фискальным органом.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года океанариум в Мурманске, самый северный в Европе, был вынужден остановить свою работу. Это связано с новыми законодательными требованиями об обязательном лицензировании деятельности зоопарков, цирков и других подобных объектов. До этого океанариум был закрыт почти год — с марта 2020 года, когда началась пандемия, до февраля 2021 года.

Предполагается, что собственник океанариума ООО "Север Строй" (Мурманск, бенефициар — рыбопромышленник Оганес Шанкоян) выполнит его реконструкцию для соответствия новым лицензионным требованиям.

Ранее рассматривались различные сценарии дальнейшей работы океанариума. Так, предполагалась передача океанариума из частной собственности в муниципальную. Сити-менеджер Евгений Никора (в настоящее время зампредседателя Мурманской областной думы) сообщал, что это будет возможно после погашения собственником кредиторской задолженности. После министерство имущественных отношений Мурманской области рассматривало возможность выкупа океанариума в госсобственность, кадастровая стоимость здания океанариума и земельного участка оценивалась в 13,7 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2020 года кредиторская задолженность океанариума выросла на 34,9% и составила 4 млн 625 тыс. рублей, убыток составил 3 млн 980 тыс. рублей, что на 76,5% выше, чем по итогам 2019 года.

В апреле 2020 года директор океанариума Ирина Коротыш сообщила "Интерфаксу", что океанариум столкнулся с рядом проблем. Во-первых, из-за пандемии прекратились представления (океанариум получил разрешение на возобновление представлений в декабре 2020 года — ИФ) и собственник предлагал закрыть океанариум, уволить персонал, а животных оставить в вольерах. Во-вторых, океанариум не приносил большого дохода и вынужденно копил долги перед налоговой и снабжающими организациями.

Коротыш отмечала, что океанариум сможет выжить, если будет передан в областное или муниципальное подчинение.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом в Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.