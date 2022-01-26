"Я еще раз хочу обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия", — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в ближайшее время нагрузка на больницы и поликлиники в стране вырастет, это видно по развитию ситуации с заболеваемостью в РФ. Разница между наблюдаемыми пациентами на амбулаторном и стационарном этапе на данный момент составляет 7,9 раз.

Голикова сообщила, что в 35 субъектах России в настоящее время уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом выше, чем в целом по стране: "По итогам третьей (рабочей) недели (января) в 35 регионах уровень госпитализаций сложился выше, чем по РФ в целом".

При этом наиболее высокий уровень — более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, а также в Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкессии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях, в Марий-Эл. Более 50% — в Северной Осетии (Алании) и свыше 60% — в Республике Тыва.

Голикова отметила, что высокий уровень выявляемости коронавируса за счет кратного увеличения тестирования на третьей неделе зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. "Но суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев не превышает в этих регионах 6-9%", — подчеркнула вице-премьер.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%, и в ряде регионов, к сожалению, есть тенденция к его снижению", — сообщила также Голикова, уточнив, что "основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан".

Она подчеркнула, что "вакцинация и ревакцинация остается и является защитой от тяжелого течения заболевания (COVID-19) — это подтверждают, в том числе, и все международные исследования".

По данным оперштаба, в РФ по состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 млн 981 тыс. 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 млн 059 тыс. 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России на 21 января составлял 64,4%.