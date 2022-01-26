В период с 17 по 23 января на планете было выявлено более 21,3 млн новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом по числу заболеваний, выявленных за семь дней. За неделю до этого было выявлено более 18,7 млн случаев.

Рост заболеваемости с 17 по 23 января был зафиксирован в Восточном Средиземноморье (на 39%), в Юго-Восточной Азии (на 36%) и в Европе (на 13%). В африканском и американском регионах число новых случаев уменьшилось (на 31% и 10% соответственно).

Смертность от коронавируса во всем мире практически не изменилась. Наибольший рост смертей от последствий заболевания был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 44%), также число смертей увеличилось в Восточном Средиземноморье (на 15%) и в Америке (на 7%). В остальных регионах смертность от последствий заболевания упала.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 49,8 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 358,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,6 млн смертей от последствий заболевания.