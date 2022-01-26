Рост заболеваемости с 17 по 23 января был зафиксирован в Восточном Средиземноморье (на 39%), в Юго-Восточной Азии (на 36%) и в Европе (на 13%). В африканском и американском регионах число новых случаев уменьшилось (на 31% и 10% соответственно).
Смертность от коронавируса во всем мире практически не изменилась. Наибольший рост смертей от последствий заболевания был выявлен в Юго-Восточной Азии (на 44%), также число смертей увеличилось в Восточном Средиземноморье (на 15%) и в Америке (на 7%). В остальных регионах смертность от последствий заболевания упала.
В общей сложности за неделю было зафиксировано около 49,8 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.
За весь период пандемии в мире было выявлено более 358,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,6 млн смертей от последствий заболевания.