Так, при проведении массовых зрелищный и спортивных мероприятий заполняемость залов должна быть не более 50%. Количество зрителей может быть увеличено, если у них будут QR-коды или справки об отсутствии ковида.

Предприятия общественного питания также должны работать либо с заполняемостью не более 50%, либо обслуживать только посетителей с QR-кодами. В ночное время вход в рестораны и бары возможен только при предъявлении QR-кодов.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и индустрии красоты, торговые и торгово-развлекательные центры обязаны усилить режим текущей дезинфекции, обеспечить на входе бесконтактное измерение температуры посетителей.

По состоянию на 26 января во Владимирской области зарегистрировано 87065 случаев коронавируса, из них 396 за последние сутки. Выздоровел 79751 пациент с Covid-19, 3064 человек скончались.