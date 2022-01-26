Для участия в конкурсе более 800 человек прислали свои видеоэкскурсии по городам, музеям, природным маршрутам. Более 80% заявок на участие поступили от профессиональных экскурсоводов и гидов. Средний возраст участника – 35 лет, в конкурсе могли участвовать и школьники до 18 лет.

Победители в основных номинациях получили денежные призы, а обладатели второго и третьего мест – дипломы и подарки. Кроме того, партнеры конкурса-туроператоры также выбрали лучшие видео-экскурсии и наградили их авторов специальными призами. Так, туроператор Coral Travel предоставил сертификат на недельный отдых на двоих в пятизвездочном отеле Сочи с перелетом из Москвы. А туроператор TUI Россия – недельное путешествие на Байкал, также с перелетом.

«Приз Coral Travel, поездку в Сочи получил гид из Суздаля Александр Варламов. Он водит экскурсии по древнему городу либо в кафтане стрельца, либо в косоворотке крестьянина. Александр мечтает, чтобы в Суздале побывал каждый россиянин. И чтобы эта мечта реализовалась, он принял участие в конкурсе Русского географического общества «Лучший гид России», — рассказали в пресс-службе туроператора.