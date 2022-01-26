"На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности и, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, что мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. В ближайшее время однозначно будет рост, но надеюсь, что и с этим ростом мы справимся", — сказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.