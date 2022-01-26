Относительно 2020 года показатель вырос на 56%, в сравнении с доковидным 2019 годом — снизился на 22%. С учетом результатов авиакомпании "Аврора" (покинула группу в декабре 2020 года) прошлогодний пассажиропоток вырос на 52% к 2020 году и сократился на 25% к 2019 году.

На внутренних линиях в прошлом году перевезено 37,3 млн пассажиров (+59%, +15%), на международных — 8,5 млн (+43%, -68%).

В декабре 2021 года пассажиропоток группы составил 3,6 млн человек, что на 64% выше аналогичного показателя 2020 года и на 15% ниже уровня 2019 гожа. На внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+40%, -13%), на международных — 885 тыс. пассажиров (рост в 3,6 раз, -52%).

В декабре группа ввела в эксплуатацию пять SSJ100 (авиакомпания "Россия"). Авиакомпания "Аэрофлот" вывела из парка один Airbus А330-200 и передала один SSJ100 "России". На конец года парк группы насчитывал 356 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".