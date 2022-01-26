«Сертификат подтверждает использование гостиницами и другими объектами, принимающими туристов, возобновляемой солнечной энергии, технологий энергосбережения, поддержку принципов устойчивого развития в сфере туризма», — пишут издания.

Как следует из заявления министерства, этот указ стал одним из первых шагов в процессе подготовки к проведению в Египте конференции ООН по изменению климата (COP27), которая пройдет на курорте Шарм-аль-Шейх с 7 по 18 ноября 2022 года.

«Кроме того, это решение станет частью принятой Египтом концепции устойчивого развития, одобренной ООН. В ее рамках приоритетное внимание уделяется развитию туризма без вреда для экологии (eco-friendly) с помощью в том числе привлечения внимания отелей и других объектов туризма к важности охраны окружающей среды и использования экологически чистых источников энергии», — говорится в заявлении.