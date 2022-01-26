"Перелеты осуществляются по специальному тарифу, согласно которому стоимость билета не должна превышать 3 тыс. 225 рублей в эконом-классе. Вылет из Белгорода запланирован в 13:05, из ростовского аэропорта Платов — в 10:20. Время в пути займет полтора часа", — говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться один раз в неделю — по средам.

В настоящее время первый рейс задерживается в ростовском аэропорту Платов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Росавиация подтвердила запуск субсидированных рейсов из белгородского аэропорта по семи направлениям. Уже стартовала полетная программа в Самару (четверг, понедельник). Сохранены рейсы в Казань (среда и воскресенье), Екатеринбург (понедельник, пятница) и Минводы (суббота, вторник). Также по спецтарифу можно будет улететь в Нижний Новгород и Мурманск.

В 2021 году субсидированными рейсами перевезено 30,5 тыс. человек. Общий пассажиропоток через международный аэропорт Белгорода составил 582 тыс. 531 человек.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.

Аэропорт "Белгород" образован в 1954 году, может принимать воздушные суда, включая Boeing-767 и Ил-76. "Международный аэропорт Белгород" сотрудничает с авиакомпаниями Azur Air, "РусЛайн", "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Газпромавиа", S7 и другими.

В сентябре 2020 года белгородский аэропорт вошел в холдинг "Новапорт", который принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.