"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей", — говорится в сообщении.