«Как подтвердили власти Польши, 29-летняя туристка из Нидерландов была задержана в воскресенье за нацистское приветствие, с которым она позировала для фото перед воротами мемориала с лозунгом «Труд освобождает». Девушка попросила сделать фотографию своего мужа», — сообщает портал.

Как уточняется, охрана мемориального музея концлагеря заметила приветствие и вызвала полицию. Пару задержали и отправили в полицейский участок в городе Освенцим для допроса. Позже девушка была оштрафована.

«Туристы сказали полиции, что этот жест был «глупой шуткой, о которой они сожалеют. В Польше публичная поддержка символов или жестов, связанных с нацистским режимом, влечет за собой влечет за собой наказание до двух лет тюрьмы», — сообщает Euronews.