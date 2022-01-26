Прогнозный объем инвестиций в проект составляет 4 млрд 347,1 млн рублей. Соглашение рассчитано на 10 лет, но, согласно приложению к нему, средства будут вложены до 2024 года: в 2021 году — 40 млн рублей, в 2022 году — 3 млрд 129,4 млн рублей, в 2023 году — 1 млрд 117,6 млн рублей.

Через аэропорт Ижевска осуществляются вылеты по России. Акционерное общество принадлежит Удмуртской Республике.

В октябре 2021 года сообщалось, что Удмуртия до 2024 года планирует построить новый терминал в аэропорту Ижевска с возможностью организации международного пропуска. Площадь проектируемого терминала составляет 10,8 тыс. кв. метров. Строительство планируется реализовать в два этапа — сначала сектор внутренних воздушных линий, затем сектор с пунктом пропуска для обслуживания международных линий.