"В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов. Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов, в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах",- сообщили в прокуратуре.

Помимо этого, будет дана оценка действиям аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках авиарейсов. "На контроле прокуратуры также находится вопрос исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэровокзальных комплексах в период распространения коронавирусной инфекции",- сказали в надзорном ведомстве. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега.