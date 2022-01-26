Помимо этого, будет дана оценка действиям аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках авиарейсов.
"На контроле прокуратуры также находится вопрос исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэровокзальных комплексах в период распространения коронавирусной инфекции",- сказали в надзорном ведомстве.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега.