Фото: vk.com/club192226558

Памятник был создан скульптором Аугусто Мурером в 1961 году. Он представляет собой бронзовую статую лежащей женщины, тело которой находится частично в воде, частично на специально построенной подвижной платформе из бетона и бронзовых листов. Монумент расположен рядом с садами Биеннале и посвящен итальянским женщинам-партизанам, боровшимся с фашизмом и убитым во время войны.

На прошлой неделе тридцатилетняя туристка из Чехии разделась, сложила вещи на мемориал и, несмотря на холодную воду, пошла купаться в лагуне. Затем легла перед статуей, чтобы сделать фотографии. Девушку и двух фотографировавших ее спутников заметил местный житель, проходивший в этот момент мимо.

«Женщину задержала полиция, она оштрафована на $400. Кроме того, ее обвинили в антиобщественном поведении, что влечет за собой 48-часовой запрет на въезд в город и отдельный штраф в размере $113. Представитель полиции сообщил, что она лежала на статуе, имитируя погибшую партизанку для фото. При этом сама туристка не видела никакой проблемы в том, что она сделала, и не понимала, почему ее задержали», — пишет портал.

CNN напоминает, что подобные случаи нередки в Венеции. Туристов регулярно задерживают и депортируют за то, что они плавают в Гранд-Канале. В 2019 году немецкую пару выгнали из города за то, что она варила кофе на плитке под мостом Риальто.