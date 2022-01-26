По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам на самолетах Superjet 100. Вылет из Махачкалы в 12:00, прибытие в Фергану в 17:05. Вылет в обратном направлении в 18:35, прибытие в Махачкалу в 20:10.

Магомедова уточнила, что это будет первый рейс между Махачкалой и Ферганой. Продажа билетов на рейсы по данному направлению уже открыта.

Red Wings также выполняет рейсы из столицы Дагестана в Бухару.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.