Так, предполагается развитие порта Мурманска с точки зрения туризма в рамках проекта редевелопмента "Новый Мурманск".

"Я убежден, что для такого мощного портового города и туристического магнита важно иметь мирового класса портовую зону, направленную именно на туристов. Поэтому будем делать все, чтобы этот проект состоялся", — сказал Чекунков.

Кроме того, созданная в Мурманской области территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" стала первой в Арктике, напомнил министр.

"Мы вкладываем ресурсы в создание инфраструктуры для инвесторов, которые работают в рамках этой территории", — сказал он.

Третье направление развития Заполярья предполагает использование дальневосточной концессии, "которая позволяет привлечь частные инвестиции для создания инфраструктуры опережающим способом".

"Вот этими тремя механизмами, надеюсь, будем способствовать развитию Мурманска как одной из ключевых, опорных точек Северного морского пути", — подытожил глава Минвостокразвития.

Как сообщалось, стоимость проекта редевелопмента "Новый Мурманск" в порту Мурманска оценивается в 15,5 млрд рублей. Для его реализации в августе 2021 году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита объемом 3,4 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство конгресс-центра с концертным залом, создание общественного пространства с арктическим музеем, отелей, обустройство набережной и гастрономического кластера.

ТОР "Столица Арктики" была создана в мае 2020 года. Якорным резидентом является ООО "НОВАТЭК-Мурманск" с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Всего в ТОР вошли девять резидентов.

Для резидентов ТОР "Столица Арктики" планируется создать центр электропитания за 5 млрд рублей с использованием концессии. Соответствующее соглашение в октябре 2021 году заключили ПАО "Россети Северо-Запад" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ, единый институт развития).

Как сообщалось, суммарная мощность, которая в настоящее время требуется для реализации инвестпроектов в Мурманской области, составляет 214 МВт.