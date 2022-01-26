"Прокуратурой Краснодарского края предъявлены иски, направленные на возврат похищенных участков в собственность государства, более десятка из них уже удовлетворено", — сообщили "Интерфаксу" в региональном надзорном ведомстве в среду.

"Земли Сочинского национального парка гектарами "выводились", в том числе на иностранные организации. Нередко земельные массивы оформлялись на подставных лиц и впоследствии, после ряда формальных сделок, направленных на легализацию похищенных участков, передавались бенефициарам", — рассказал представитель прокуратуры.

"Иски предъявляются только в отношении фактически незастроенных земель, никакие меры к сносу жилых домов, выселению граждан не принимаются", — подчеркнул он.

Гражданам, чьи участки арестованы, рекомендуется обратиться с имеющимися документами в ГСУ ГУ МВД России по краю, УВД по Сочи и органы прокуратуры, добавил собеседник агентства.

"По каждому такому обращению будут немедленно организованы необходимые проверки и следственные действия", — пояснил он.

По словам представителя прокуратуры, в каждом случае проводится осмотр территории.

"Первостепенная задача проводимой работы — сохранить для будущих поколений вековой реликтовый лес", — подчеркнул он.

Ранее заместитель прокурора Сочи Юрий Салютин сообщил, что в Сочи наложен арест на 3 тыс. 452 земельных участка, которые выбыли из федеральной собственности России в результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов.

"Арест земельных участков — это обеспечительная мера с целью сохранить лесной массив. Речи о сносе капитальных строений не идет", — подчеркивал он.

Земельные участки площадью более 2,3 га выбыли из федеральной собственности после изменения границ Сочинского нацпарка.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении не установленных лиц.