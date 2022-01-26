"С 25 января 2022 года в связи с эпидемиологической обстановкой для посещения закрыты музей природы, экскурсионные маршруты, визит-центр, гостиницы", — говорится в сообщении.

О возобновлении работы с посетителями будет объявлено дополнительно.

Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер. Его общая площадь составляет 16 178 га. Заповедник был создан в целях сохранения популяции русской выхухоли. На территория заповедника есть несколько экскурсионных маршрутов.