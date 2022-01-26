"С 1 по 9 января 2022 года через автомобильные пункты пропуска в регионе деятельности управления проследовали более 63 тыс. человек. Это на 232% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Сенько.

Он уточнил, что в большей степени это были люди с постоянным гражданством иностранных государств. "Мы не говорим об открытии туристического движения", — пояснил Сенько.

По его словам, чаще всего физические лица пересекали границу через автомобильные пункты пропуска в зоне деятельности Выборгской и Кингисеппской таможни (Ленинградская область).

Всего в 2021 году через государственную границу РФ в зоне деятельности СЗТУ проследовали более 4,7 млн человек.

Регион деятельности СЗТУ — часть территории СЗФО без Калининградской области. В зоне действуют более 40 пунктов пропуска, в том числе на границах регионов СЗФО с Белоруссией, Норвегией, Латвией, Финляндией и Эстонией.