"Специалисты ЦППК проанализировали данные пассажиропотока и определили ТОП-5 городов Подмосковья, куда москвичи предпочитают отправляться в пятницу и субботу. С большим отрывом лидирует Сергиев Посад. В течение 2021 года в выходные сюда отправились на электропоездах компании почти 3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Также в пятерку самых популярных туристических направлений вошел Дмитров — этот город в выходные посетили 2,2 млн человек. Городской округ Истра (станции Истра и Новоиерусалимская) принял 2,1 млн пассажиров, Коломна и Голутвин — 1,8 млн, Серпухов — 1,7 млн.